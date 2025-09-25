Sabato inaugurazione della nuova sede Coldiretti a Bobbio

La nuova sede dell’Ufficio Zona di Coldiretti a Bobbio, già operativa da alcuni mesi, sarà inaugurata ufficialmente sabato 27 settembre alle 10.30 nei locali di Strada di Sciola 1A.L’apertura della nuova sede rappresenta un passo importante per Coldiretti Piacenza, con l’obiettivo di rafforzare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

