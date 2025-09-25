Ryder Cup 2025 | ecco i foursome della prima giornata Subito al via Scheffler e McIlroy

Sono stati appena rivelati dai capitani di USA ed Europa, Keegan Bradley e Luke Donald, i nomi di coloro che disputeranno i foursome della mattina di Ryder Cup 2025 al Bethpage Black Course domani. L’annuncio si sarebbe dovuto avere durante la cerimonia di apertura, ma questa è stata anticipata a ieri per evitare problemi con il mantempo. Queste le decisioni circa gli accoppiamenti (gli orari sono italiani): 13:10 Bryson DeChambeauJustin Thomas – Jon RahmTyrrell Hatton 13:26 Scottie SchefflerRussell Henley – Ludvig AbergMatt Fitzpatrick 13:42 Collin MorikawaHarris English – Rory McIlroyTommy Fleetwood 13:58 Xander SchauffelePatrick Cantlay – Robert MacIntyreViktor Hovland Per quanto riguarda l’Europa, si riforma la coppia McIlroyFleetwood, che per due volte è stata impiegata con successo da Luke Donald lo scorso anno; lo stesso discorso vale per RahmHatton. 🔗 Leggi su Oasport.it

