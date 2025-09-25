Ryanair stop alla carta d’imbarco cartacea | le nuove regole al check in
Ryanair ha confermato da novembre il passaggio al 100% digitale per le carte di imbarco ma posticipa il giorno dell’entrata in vigore della nuova regola. Lo riferisce la compagnia aerea in una nota. “Con il passaggio alle carte di imbarco 100% digitali, i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app “myRyanair” durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo Ryanair”, spiega la società. Da quando parte l’obbligo della carta d’imbarco digitale. La modifica del servizio sarà effettiva da mercoledì 12 novembre, anziché da lunedì 3 novembre, per garantire una transizione senza disagi ai passeggeri in un periodo di minore affluenza, subito dopo le vacanze di inizio novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ryanair, da questa data stop al biglietto cartaceo, sarà chiesto solo quello digitale
Ryanair, addio alla carta d’imbarco cartacea: “Dal 12 novembre si vola solo con quella elettronica, non potrete più stamparla” - Associazioni consumatori: "Penalizza chi ha difficoltà tecnologiche" ... Riporta ilfattoquotidiano.it