Milano, 25 settembre 2025 – Dal 12 novembre 2025 Ryanair renderà obbligatoria la carta d’imbarco digitale. Non sarà più accettata la versione cartacea stampata e l’unico modo per salire a bordo sarà mostrare il QR code generato sull’app “myRyanair”. La compagnia ha motivato la scelta come un passo verso la modernizzazione e la sostenibilità ambientale, sottolineando che già l’80% dei viaggiatori utilizza oggi la carta digitale. L’attivazione della nuova regola, in un primo momento prevista per il 3 novembre, è stata rinviata al 12. Tuttavia, la procedura rischia di trasformarsi nell’ennesimo rischio di una nuova multa per i passeggeri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ryanair, quali multe rischia chi non ha la carta d’imbarco digitale. Da quando scatta l’obbligo