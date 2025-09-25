Ryanair quali multe rischia chi non ha la carta d’imbarco digitale Da quando scatta l’obbligo
Milano, 25 settembre 2025 – Dal 12 novembre 2025 Ryanair renderà obbligatoria la carta d’imbarco digitale. Non sarà più accettata la versione cartacea stampata e l’unico modo per salire a bordo sarà mostrare il QR code generato sull’app “myRyanair”. La compagnia ha motivato la scelta come un passo verso la modernizzazione e la sostenibilità ambientale, sottolineando che già l’80% dei viaggiatori utilizza oggi la carta digitale. L’attivazione della nuova regola, in un primo momento prevista per il 3 novembre, è stata rinviata al 12. Tuttavia, la procedura rischia di trasformarsi nell’ennesimo rischio di una nuova multa per i passeggeri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ryanair aumenta il bonus per i dipendenti che scovano i bagagli fuori misura. Regole e multe: come funziona In un anno sanzionati oltre 200mila passeggeri. La stretta di O’Leary: «Voglio che il personale scopra chi commette abusi» - facebook.com Vai su Facebook
Ryanair aumenterà il bonus per i dipendenti da 1,50 a 2,50 euro per ogni bagaglio a mano oltre le dimensioni consentite. L’iniziativa mira a incentivare il personale a controllare più attentamente i bagagli, che se più grandi del dovuto, anche di pochissimo, co - X Vai su X
