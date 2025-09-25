Ryanair obbligo carta imbarco digitale | nuova multa al gate
Ogni annuncio di Ryanair ha la capacità di attirare durissime critiche. Che si tratti di bagagli, posti a sedere o altro, la reazione fatica a mutare. Lo dimostra questo ennesimo cambiamento in procinto di concretizzarsi: la carta d’imbarco sarà solo digitale. Carta imbarco digitale. Non un cambiamento immediato per la compagnia lowcost ma una trasformazione in arrivo nel giro di poche settimane. La carta d’imbarco Ryanair sarà solo digitale dal 12 novembre. Non si tratta però soltanto di un passo verso un sistema ben più comodo ma anche dell’ennesima multa in attesa d’essere comminata. Così come accade per il check-in non svolto online ma in aeroporto, è prevista una sanzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
L’obbligo di salire a bordo degli aerei Ryanair esclusivamente con carta d’imbarco digitale, inizialmente previsto per il 3 novembre, è stato spostato al 12 novembre - X Vai su X
#Ryanair condannata in appello per #voloinritardo #Palermo #Roma Ribaltata la sentenza del Giudice di Pace di Palermo #ItaliaRimborso - facebook.com Vai su Facebook
Ryanair, addio alla carta d’imbarco cartacea: “Dal 12 novembre si vola solo con quella elettronica, non potrete più stamparla” - Associazioni consumatori: "Penalizza chi ha difficoltà tecnologiche" ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Dal 12 novembre la carta d'imbarco Ryanair sarà solo digitale - Le associazioni dei consumatori: 'Si rischia un supplemento di 55 euro' (ANSA) ... Segnala ansa.it