Ryanair dice addio alla carta | dal 12 novembre solo carta d’imbarco digitale

Dopo le voci, la data ufficiale: addio alla carta d’imbarco cartacea sui voli Ryanair dal 12 novembre. Sarà tutto 100% digitale tramite l’app “ myRyanair ” per i passeggeri della compagnia low cost. E le associazioni dei consumatori avvertono: rischio supplementi, anche di 55 euro Cosa bisogna fare per non rischiare supplementi. Il passaggio al digitale era previsto per il 3 novembre, ma è stato posticipato di qualche giorno, per evitare caos e disagi durante il ponte di Ognissanti. Sta di fatto che dal 12 novembre si potrà salire sui voli Ryanair solo mostrando sul proprio smartphone la carta d’imbarco digitale. 🔗 Leggi su Panorama.it

