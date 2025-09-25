Ryanair dice addio alla carta | dal 12 novembre solo carta d’imbarco digitale
Dopo le voci, la data ufficiale: addio alla carta d’imbarco cartacea sui voli Ryanair dal 12 novembre. Sarà tutto 100% digitale tramite l’app “ myRyanair ” per i passeggeri della compagnia low cost. E le associazioni dei consumatori avvertono: rischio supplementi, anche di 55 euro Cosa bisogna fare per non rischiare supplementi. Il passaggio al digitale era previsto per il 3 novembre, ma è stato posticipato di qualche giorno, per evitare caos e disagi durante il ponte di Ognissanti. Sta di fatto che dal 12 novembre si potrà salire sui voli Ryanair solo mostrando sul proprio smartphone la carta d’imbarco digitale. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: ryanair - dice
#Ryanair dice addio alla carta: dal 12 novembre solo carte d’imbarco digitali, la risposta del #Codacons - facebook.com Vai su Facebook
#Ryanair dice addio alla carta: dal 12 novembre solo carte d’imbarco digitali, la risposta del #Codacons - X Vai su X
Ryanair dice addio alla carta d’imbarco cartacea: se non hai quella digitale paghi 55 euro in più (a partire da questa data) - Ryanair elimina le carte d’imbarco cartacee: dal 12 novembre solo formato digitale via app. Come scrive greenme.it
Addio carta d’imbarco cartacea: Ryanair conferma il passaggio al 100% digitale - Addio carta d’imbarco cartacea, a partire da novembre 2025 per salire a bordo di un volo Ryanair saranno accettate solo quelle digitali: la data di partenza. Riporta siviaggia.it