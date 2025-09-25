Ryanair apre una nuova base a Birgi

AGI - Ryanair  ha annunciato un investimento significativo di due  aerei  e  200 milioni di dollari, portando a  23 rotte  e oltre  1 milione di passeggeri  all'anno. La  compagnia aerea  ha comunicato, durante una conferenza stampa alle  Cantine Florio di Marsala, l'apertura di una nuova base all' aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, a partire da gennaio 2026. Questa decisione segue l'abolizione dell' addizionale municipale  per gli  aeroporti siciliani  sotto i 5 milioni di passeggeri da parte della  Regione Siciliana.  Trapani-Marsala  diventerà la terza  base Ryanair  in  Sicilia, la ventesima in  Italia, migliorando la  connettività  e la disponibilità di  tariffe low cost  per i residenti siciliani. 🔗 Leggi su Agi.it

