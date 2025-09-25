Ryanair apre una nuova base a Birgi
AGI - Ryanair ha annunciato un investimento significativo di due aerei e 200 milioni di dollari, portando a 23 rotte e oltre 1 milione di passeggeri all'anno. La compagnia aerea ha comunicato, durante una conferenza stampa alle Cantine Florio di Marsala, l'apertura di una nuova base all' aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, a partire da gennaio 2026. Questa decisione segue l'abolizione dell' addizionale municipale per gli aeroporti siciliani sotto i 5 milioni di passeggeri da parte della Regione Siciliana. Trapani-Marsala diventerà la terza base Ryanair in Sicilia, la ventesima in Italia, migliorando la connettività e la disponibilità di tariffe low cost per i residenti siciliani. 🔗 Leggi su Agi.it
