Ryanair addio alla carta d’imbarco cartacea | Dal 12 novembre si vola solo con quella elettronica non potrete più stamparla
Una piccola rivoluzione digitale che promette di rendere i viaggi “più veloci, smart e sostenibili”, ma che rischia di trasformarsi in una trappola costosa per i passeggeri meno tecnologici. Ryanair ha annunciato che, a partire dal 12 novembre 2025, l’unico modo per salire a bordo dei suoi aerei sarà utilizzare la carta d’imbarco digitale, generata tramite l’app “myRyanair”. Insomma, i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata durante il check-in per potersi imbarcare sul proprio volo. La data di entrata in vigore dell’obbligo è stata posticipata dal 3 novembre, per “garantire una transizione priva di complicazioni in un periodo di viaggio meno intenso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ryanair - addio
Ryanair, dal 12 novembre addio al biglietto cartaceo: il check-in si potrà fare solo via app. Come funziona - X Vai su X
#Ryanair dice addio alla carta: dal 12 novembre solo carte d’imbarco digitali, la risposta del #Codacons - facebook.com Vai su Facebook
Addio carta d’imbarco cartacea: Ryanair conferma il passaggio al 100% digitale - Addio carta d’imbarco cartacea, a partire da novembre 2025 per salire a bordo di un volo Ryanair saranno accettate solo quelle digitali: la data di partenza. siviaggia.it scrive
Ryanair, dal 12 novembre il check-in si potrà fare solo via app: addio al biglietto cartaceo - La più grande low cost d’Europa passa al digitale al 100%: i passeggeri potranno ottenere la carta d’imbarco soltanto dall’applicazione sul telefonino. Da msn.com