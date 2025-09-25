Ryanair addio alla carta d’imbarco cartacea | Dal 12 novembre si vola solo con quella elettronica non potrete più stamparla

Una piccola rivoluzione digitale che promette di rendere i viaggi “più veloci, smart e sostenibili”, ma che rischia di trasformarsi in una trappola costosa per i passeggeri meno tecnologici. Ryanair ha annunciato che, a partire dal 12 novembre 2025, l’unico modo per salire a bordo dei suoi aerei sarà utilizzare la carta d’imbarco digitale, generata tramite l’app “myRyanair”. Insomma, i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata durante il check-in per potersi imbarcare sul proprio volo. La data di entrata in vigore dell’obbligo è stata posticipata dal 3 novembre, per “garantire una transizione priva di complicazioni in un periodo di viaggio meno intenso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

