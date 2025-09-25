Ryanair a breve carta d’imbarco solo digitale | da quando e cosa cambia
Ryanair ha ufficializzato che l’obbligo di utilizzare esclusivamente la carta d’imbarco digitale entrerà in vigore mercoledì 12 novembre, e non più il 3. La decisione, spiega la compagnia, è stata presa per agevolare la transizione in un periodo di traffico aereo meno intenso, subito dopo le vacanze di inizio novembre. Da quella data i passeggeri non potranno più stampare il documento cartaceo, ma dovranno scaricarlo tramite l’ app myRyanair al momento del check-in. Perché Ryanair ha introdotto l’obbligo della carta d’imbarco digitale. Ryanair (Ansa). La compagnia low-cost, che trasporta oltre 200 milioni di viaggiatori l’anno, presenta la novità come l’ultimo tassello della sua strategia digitale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
