Russia Kartapolov punta il dito | Ue prepara dispiegamento militare segreto ai nostri confini strani movimenti aerei in Uk e Francia

Il capo della Commissione Difesa della Duma accusa l’Ue: sotto il pretesto dei "droni russi" si nasconde il dispiegamento segreto di forze Nato al confine col Cremlino Il capo della Commissione Difesa della Duma Andrey Kartapolov non ci sta più e punta il dito contro l'Unione Europea. L'ex mi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, Kartapolov punta il dito: "Ue prepara dispiegamento militare segreto ai nostri confini, strani movimenti aerei in Uk e Francia"

Z come Vittoria. . Il presidente della Commissione Difesa della Duma di Stato, Andrej Kartapolov, sulla necessità di misure di risposta all’operazione NATO “Sentinella dell’Est” al confine con la Russia: «Non siamo noi gli artefici dell’escalation della sit - facebook.com Vai su Facebook

Ecco che cominciano… Il “parlamentare” russo Kartapolov: “La Finlandia sta diventando un focolaio di fascismo, anche più grande dell'Ucraina. La politica incompetente della leadership finlandese può portare a tragiche conseguenze e queste saranno sulla l - X Vai su X

