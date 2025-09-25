Russia e Iran firmano un’intesa sul nucleare | otto centrali entro il 2040

Russia e Iran hanno compiuto un nuovo passo nella loro cooperazione energetica firmando un memorandum d’intesa sulla costruzione di piccole centrali nucleari in territorio iraniano. L’annuncio è arrivato da Rosatom, la società statale russa per l’energia atomica, che ha definito l’accordo un “progetto strategico”. Il documento è stato firmato a Mosca dal direttore generale di Rosatom, Aleksei Likhachev, e dal massimo funzionario iraniano per il nucleare, Mohammad Eslami, attuale vicepresidente iraniano e capo dell’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran (AEOI). Il memorandum rappresenta un progresso non di poco conto rispetto a negoziati rimasti a lungo sul tavolo: già nel 2014, infatti, era stato annunciato un piano per costruire otto centrali nucleari in Iran, ma per oltre un decennio la cooperazione tra i due Paesi era rimasta limitata ad accordi quadro e intese preliminari. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Russia e Iran firmano un’intesa sul nucleare: otto centrali entro il 2040

