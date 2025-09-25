Ruspe all’ex ospedale di Monza addio al padiglione Fossati | arriva la Casa di Comunità
Monza – C’è un cantiere che racconta molto del futuro della sanità monzese. In via Solferino, nell’area dell’ex ospedale Umberto I, le ruspe hanno già abbattuto il padiglione Fossati, edificio degli anni Trenta che per decenni ha ospitato servizi sanitari e la storica scuola infermieri. Al suo posto, entro il 2026, sorgeranno nuove strutture sanitarie finanziate con fondi Pnrr e contributi regionali per un totale di circa 8 milioni di euro: una Casa di Comunità, un Ospedale di Comunità e la Centrale operativa territoriale (Cot). Tre tasselli fondamentali della riforma sanitaria nazionale, pensati per colmare la distanza tra ospedale e territorio, garantire continuità delle cure e dare risposte tempestive soprattutto a pazienti fragili, cronici e anziani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: ruspe - ospedale
