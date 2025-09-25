Ruota della fortuna colpo di scena in studio | il sorprendente premio della campionessa

risultati sorprendenti e colpi di scena a La ruota della fortuna. Il game show La Ruota della Fortuna continua a catturare l’attenzione del pubblico grazie a momenti di grande suspense e vincite eccezionali. La puntata trasmessa il 24 settembre ha riservato un importante traguardo per una concorrente, segnando un ulteriore capitolo nella storia dello spettacolo condotto da Gerry Scotti. la vittoria della campionessa: un montepremi da record. una vincita storica in studio. Durante la trasmissione di ieri, una partecipante si è distinta per aver conquistato il primo premio più consistente della stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ruota della fortuna colpo di scena in studio: il sorprendente premio della campionessa

In questa notizia si parla di: ruota - fortuna

Gerry scotti conquista canale 5 con la ruota della fortuna

Canale 5: partono La ruota della fortuna al posto di Striscia, che torna a novembre, e Sarabanda: Gerry Scotti e Enrico Papi nelle nuove edizioni estive

L’ACCESS DI CANALE 5: STRISCIA LA NOTIZIA, LA RUOTA DELLA FORTUNA O TUTTI INSIEME?

Barbara entra nella storia di La Ruota della Fortuna: è la prima concorrente a portarsi a casa l’ambitissima Fiat Panda. Gerry Scotti esulta! - facebook.com Vai su Facebook

La «Ruota della fortuna» di Gerry Scotti, un romanzo popolare: il successo miracoloso (e la sfida degli ascolti con De Martino) - X Vai su X

La Ruota della Fortuna, il colpo di scena in studio: “Non era mai capitato”. Cosa ha vinto la campionessa - Una concorrente de La Ruota della Fortuna ha vinto un montepremi altissimo e si è portata a casa anche qualcosa di grande valore. Come scrive msn.com

“Prima o poi doveva capitare ed è capitato”: colpo di scena a La Ruota della Fortuna, la campionessa Barbara vince la macchina: ecco come - Intanto il programma di Scotti continua a battere Affari Tuoi. Segnala ilfattoquotidiano.it