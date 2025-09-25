Ruolo di josh gad keke palmer e altri in spaceballs 2

Il ritorno di Spaceballs 2 rappresenta uno degli eventi cinematografici più attesi degli ultimi anni, a quasi quattro decenni dalla pubblicazione del film originale del 1987. La produzione è ufficialmente in corso, come confermato da Amazon MGM, che ha anche diffuso una foto di cast con protagonisti storici e nuovi interpreti. Questa pellicola promette di riprendere lo stile umoristico e parodico che ha reso celebre il primo capitolo, mescolando personaggi iconici e nuove figure. cast e personaggi principali di spaceballs 2. ritornano i volti storici e si aggiungono nuove star. Tra i protagonisti riconfermati figurano: Mel Brooks nel ruolo di Yogurt. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ruolo di josh gad, keke palmer e altri in spaceballs 2

MUBI presenta il poster ufficiale di The Mastermind, il nuovo film diretto da Kelly Reichardt, già nota per titoli come First Cow e Showing Up. Josh O'Connor, che molti ricorde

