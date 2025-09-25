Ruolo di josh gad keke palmer e altri in spaceballs 2

Jumptheshark.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di Spaceballs 2 rappresenta uno degli eventi cinematografici più attesi degli ultimi anni, a quasi quattro decenni dalla pubblicazione del film originale del 1987. La produzione è ufficialmente in corso, come confermato da Amazon MGM, che ha anche diffuso una foto di cast con protagonisti storici e nuovi interpreti. Questa pellicola promette di riprendere lo stile umoristico e parodico che ha reso celebre il primo capitolo, mescolando personaggi iconici e nuove figure. cast e personaggi principali di spaceballs 2. ritornano i volti storici e si aggiungono nuove star. Tra i protagonisti riconfermati figurano: Mel Brooks nel ruolo di Yogurt. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

ruolo di josh gad keke palmer e altri in spaceballs 2

© Jumptheshark.it - Ruolo di josh gad, keke palmer e altri in spaceballs 2

In questa notizia si parla di: ruolo - josh

Avatar: Josh Brolin rivela il ruolo che ha rifiutato nella saga di James Cameron

ruolo josh gad kekeBalle Spaziali 2, colpaccio: Rick Moranis è a bordo! Josh Gad svicola, ma la conferma è vicina - Rick Moranis non recita dal 1997, ma il suo grande ritorno sembra essere proprio dietro l'angolo. Da comingsoon.it

Avatar, Josh Gad: "James Cameron non mi ha voluto come Na'vi perché sembravo un puffo alto e sovrappeso" - Josh Gad ha quasi ottenuto un ruolo nell'epopea fantascientifica del 2009 Avatar, ma non aveva propriamente il fisico che James Cameron stava cercando per gli abitanti di Pandora. Scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Ruolo Josh Gad Keke