Rumori sospetti nel palazzo | ladro d' appartamento sorpreso a forzare una porta finestra

Romatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A chiamare i carabinieri dopo aver sentito dei rumori sospetti in una palazzina a Conca d'Oro sono stati i residenti. Gi abitanti di via Val di Lanzo che hanno permesso ai carabinieri di arrestare un ladro d'appartamento.Ladro a Conca d'OroLa segnalazione al 112 martedì sera con gli abitanti che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

