Rumori sospetti nel palazzo | ladro d' appartamento sorpreso a forzare una porta finestra
A chiamare i carabinieri dopo aver sentito dei rumori sospetti in una palazzina a Conca d'Oro sono stati i residenti. Gi abitanti di via Val di Lanzo che hanno permesso ai carabinieri di arrestare un ladro d'appartamento.Ladro a Conca d'OroLa segnalazione al 112 martedì sera con gli abitanti che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: rumori - sospetti
ODERZO (TREVISO) Trova i ladri in casa e li scaraventa giù dal terrazzo: "L'ho fatto per difendere le mie figlie" L'uomo ha sorpreso i malviventi grazie a rumori sospetti. Senza esitare, si è scagliato contro il più vicino colpendolo e facendolo cadere da un'altezz - facebook.com Vai su Facebook
Rumori sospetti nel palazzo: ladro d'appartamento sorpreso a forzare una porta finestra; Tentato furto in un'abitazione: ladri sorpresi dai proprietari; Roma, ladri in casa a Monteverde: smurata la cassaforte commando in fuga con 100mila euro.
Ladro in casa a Marotta, i vicini danno l’allarme. Furto sventato: è il terzo in 10 giorni. I carabinieri: «Occhio a un’Audi nera» - MAROTTA Tentano il furto in un appartamento di via Molise, ma scatta l’allarme di vicinato. Come scrive msn.com
Sentono strani rumori provenire dalle pareti di casa, poi la scoperta choc: c’era un uomo che viveva nell’intercapedine tra due palazzi - Aveva creato un vero appartamento con tv, letto ed elettricità rubata dal palazzo. Segnala ilfattoquotidiano.it