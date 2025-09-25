Rummenigge Inter la società nerazzurra porge gli auguri al tedesco per i propri 70 anni | l’omaggio del Club

Rummenigge Inter, l’ex centravanti tedesco ricordato per carisma, forza e gol indimenticabili: la dedica della società nerazzurra. Oggi, 25 settembre 2025, Karl-Heinz Rummenigge festeggia 70 anni. L’ex centravanti tedesco è stato protagonista in maglia Inter tra il 1984 e il 1987, arrivando dal Bayern Monaco e collezionando in tre stagioni 107 presenze e 42 gol tra campionato, coppe e competizioni europee. Durante il suo periodo nerazzurro, Rummenigge si è imposto per forza fisica, potenza e carisma, diventando uno dei giocatori più amati dai tifosi. Tra i momenti più iconici della sua esperienza a Milano si ricordano il primo gol in campionato contro la Juventus, la rete nel derby cittadino e la semi rovesciata al volo contro il Torino, senza dimenticare le perle realizzate nelle coppe europee. 🔗 Leggi su Internews24.com

