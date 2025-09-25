Rummenigge Inter la società nerazzurra porge gli auguri al tedesco per i propri 70 anni | l’omaggio del Club
Rummenigge Inter, l’ex centravanti tedesco ricordato per carisma, forza e gol indimenticabili: la dedica della società nerazzurra. Oggi, 25 settembre 2025, Karl-Heinz Rummenigge festeggia 70 anni. L’ex centravanti tedesco è stato protagonista in maglia Inter tra il 1984 e il 1987, arrivando dal Bayern Monaco e collezionando in tre stagioni 107 presenze e 42 gol tra campionato, coppe e competizioni europee. Durante il suo periodo nerazzurro, Rummenigge si è imposto per forza fisica, potenza e carisma, diventando uno dei giocatori più amati dai tifosi. Tra i momenti più iconici della sua esperienza a Milano si ricordano il primo gol in campionato contro la Juventus, la rete nel derby cittadino e la semi rovesciata al volo contro il Torino, senza dimenticare le perle realizzate nelle coppe europee. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: rummenigge - inter
Rummenigge ricorda: «Il gol più bello me lo hanno annullato. Dovevo andare alla Juve, ma ecco come Mazzola mi portò all’Inter»
Rummenigge a sorpresa: «Boniperti mi voleva portare alla Juve ma non l’ho tradito per l’Inter. Ecco cosa è successo e perché non sono andato a Torino»
Rummenigge a cuore aperto: «Un peccato non aver vinto all’Inter. Gentile uno dei difensori più difficili, una volta mi minacciò dicendomi…»
Rummenigge compie 70 anni, l'Inter: "Classe infinita, a Milano ha dimostrato tutto il suo talento cristallino" - X Vai su X
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua lunga carriera Vai su Facebook
Inter, Rummenigge compie 70 anni: gli auguri del club e dei tifosi - Compie oggi 70 anni l'ex centravanti tedesco, all'Inter tra il 1984 e il 1987: il messaggio della scoietà nerazzurra ... Da msn.com
Rummenigge: "Un rimpianto non aver vinto con l'Inter, mi venivano le lacrime per i tifosi" - Gentile mi stava marcando a Firenze, con la maglia della. tuttomercatoweb.com scrive