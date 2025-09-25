rugby lecco la festa per i 50 anni e il video da brividi dei capitani

Lecco, 25 settembre 2025 – Era il 1975 e un gruppo di amici guidati da Luigi Lasala e Antonio Locatelli dava vita al Rugby Lecco. In quel primo anno la squadra partecipa al suo primo campionato di Serie D e ottiene la sua prima vittoria su un campo allagato del Centro Sportivo del Bione. La divisa inizialmente è tutta blu ma poi il club adotta il blucelesti, i colori storici dello sport made in Lecco. Alla casacca tradizionale si aggiunge il leone rampante, che diventa simbolo insieme all’espressione latina “Hic sun Leones”. Nel 1978, il club ottiene la promozione in Serie C, mentre negli anni ’80 nasce il settore giovanile che negli anni ’90 esplode in città grazie a un’intensa attività di promozione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

