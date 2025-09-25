Rugby Lecco la festa per i 50 anni e il video da brividi dei capitani

Ilgiorno.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecco, 25 settembre 2025 – Era il 1975 e un gruppo di amici guidati da Luigi Lasala e Antonio Locatelli dava vita al Rugby Lecco. In quel primo anno la squadra partecipa al suo primo campionato di Serie D e ottiene la sua prima vittoria su un campo allagato del Centro Sportivo del Bione. La divisa inizialmente è tutta blu ma poi il club adotta il blucelesti, i colori storici dello sport made in Lecco. Alla casacca tradizionale si aggiunge il leone rampante, che diventa simbolo insieme all’espressione latina “Hic sun Leones”. Nel 1978, il club ottiene la promozione in Serie C, mentre negli anni ’80 nasce il settore giovanile che negli anni ’90 esplode in città grazie a un’intensa attività di promozione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

rugby lecco la festa per i 50 anni e il video da brividi dei capitani

© Ilgiorno.it - Rugby Lecco, la festa per i 50 anni e il video (da brividi) dei capitani

In questa notizia si parla di: rugby - lecco

Rugby. Giacobazzi, il debutto a Lecco. Poi in casa con lo Stade Valdotain

Inaugurato il Lecco Beer Fest: compleanno del Rugby e sfilate di moda e auto tra i tanti eventi

Inaugurato il Lecco Beer Fest: compleanno del Rugby e sfilate di moda e auto tra i tanti eventi

Rugby Lecco, il video dei capitani - Per la festa dei 50 anni la società ha ideato un bellissimo video con i vari capitani che si sono succeduti alla guida della squadra che vestono la maglia bluceleste Per la festa dei 50 anni la ... Secondo ilgiorno.it

Il Rugby Lecco conquista la serie A - Ha il sapore dell'impresa storica, la promozione del Rugby Lecco 1975 in Serie A. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rugby Lecco Festa 50