Rubinacci l’arte della leggerezza
Tutto ebbe inizio a Napoli nel 1932, quando Gennaro Rubinacci intuì che il concetto di abito andava rivoluzionato, non più giacche pesanti e ingessate tipiche dello stile inglese, ma linee morbide, spalle naturali, tessuti leggeri che permettessero agli uomini una libertà di movimento, da questo modus operandi nacque la “ giacca napoletana ” oggi simbolo di disinvoltura e raffinatezza che da Napoli ha conquistato tutto il mondo. Rubinacci non veste semplicemente gli uomini, li aiuta a esprimere al meglio una nuova identità, fatta di eleganza quotidiana e charme mediterraneo, artisti, aristocratici e uomini di mondo varcavano la sua sartoria attratti da quel tocco unico che solo Gennaro riusciva a realizzare, un tocco che univa tradizione sartoriale e spirito contemporaneo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
