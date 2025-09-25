Rubato un computer in una scuola lezioni in ritardo per gli studenti

Nuovo furto a Roccapiemonte, nella scuola primaria in via Santa Maria delle Grazie. Nella giornata di ieri, le lezioni per le classi sono partite due ore dopo, in ragione della valutazione dei danni e della messa in sicurezza della struttura.Il furtoI ladri hanno portato via un solo computer. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

