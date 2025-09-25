Rubano bibite dal chiosco in villa comunale la rabbia del gestore

Rubano all'interno di un chiosco in villa comunale, a Nocera Superiore. L'episodio emerge dalla denuncia - per ora via social - fatta da chi gestisce l'attività. A quanto pare, gli autori del furto sarebbero dei giovani, che dopo aver forzato un frigorifero, hanno rubato poi diverse bevande.La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

