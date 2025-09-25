Ruba in hotel e scappa ma fa poca strada

Genovatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di martedì 23 settembre agenti della polizia locale di Genova hanno notato un individuo già conosciuto per precedenti di polizia. L'uomo, tossicodipendente di nazionalità italiana, è stato pedinato sia da operatori in abiti borghesi, che tramite visione in tempo reale delle immagini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ruba - hotel

Capri, dipendente dell’hotel ruba la borsa di marca della cliente e la scambia con una falsa

Capri, ruba borsa griffata in hotel e la sostituisce con un “pezzotto”: denunciato 28enne

Ladro in giacca e cravatta ruba 500 euro nello spogliatoio dell’hotel

Furto in hotel, ruba borsetta e cellulare poi scappa per le vie del paese: 30enne rintracciata e arrestata, la tradiscono i precedenti penali - Ha approfittato di un istante di distrazione della receptionist per afferrare borsetta e cellulare. ilgazzettino.it scrive

Ruba un furgone a Pesaro e scappa a Fano, arrestato - I carabinieri della compagnia di Fano hanno arrestato un uomo, di 38 anni, di origine pakistana e senza fissa dimora in Italia, per il furto di un furgone nel centro della città di Pesaro. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ruba Hotel Scappa Fa