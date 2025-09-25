Ruba in hotel e scappa ma fa poca strada

Nella serata di martedì 23 settembre agenti della polizia locale di Genova hanno notato un individuo già conosciuto per precedenti di polizia. L'uomo, tossicodipendente di nazionalità italiana, è stato pedinato sia da operatori in abiti borghesi, che tramite visione in tempo reale delle immagini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: ruba - hotel

Capri, dipendente dell’hotel ruba la borsa di marca della cliente e la scambia con una falsa

Capri, ruba borsa griffata in hotel e la sostituisce con un “pezzotto”: denunciato 28enne

Ladro in giacca e cravatta ruba 500 euro nello spogliatoio dell’hotel

Ruba in un hotel del centro e finisce in manette, arrestato dalla polizia locale - X Vai su X

Ruba nelle stanze di un hotel, la polizia: "Lo abbiamo salvato dal linciaggio" NOTIZIA NEI COMMENTI - facebook.com Vai su Facebook

Furto in hotel, ruba borsetta e cellulare poi scappa per le vie del paese: 30enne rintracciata e arrestata, la tradiscono i precedenti penali - Ha approfittato di un istante di distrazione della receptionist per afferrare borsetta e cellulare. ilgazzettino.it scrive

Ruba un furgone a Pesaro e scappa a Fano, arrestato - I carabinieri della compagnia di Fano hanno arrestato un uomo, di 38 anni, di origine pakistana e senza fissa dimora in Italia, per il furto di un furgone nel centro della città di Pesaro. Scrive ansa.it