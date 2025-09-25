Rrahmani ok guiderà la difesa con Juan Jesus contro il Milan L’unico dubbio di Conte è in porta Sky

Il Napoli si prepara in vista del big match di domenica sera contro il Milan. Se i rossoneri potranno contare su Leao, tornato quest'oggi in gruppo, gli azzurri riaccolgono Amir Rrahmani, a sua volta di rientro da un infortunio. A dire il vero i problemi per gli azzurri lì dietro non sono finiti, in quanto lunedì contro il Pisa si è fermato Buongiorno e non ci sarà verosimilmente per un mese. Ma almeno c'è il rientro del kosovaro. Rrahmani ok, le ultime verso Milan-Napoli. Il giornalista Francesco Modugno ha dato le ultime di formazione quest'oggi a Sky Sport. «Domenica sera Conte come noto dovrà fare a meno di Buongiorno.

