Rotta insolita per l’aereo di Netanyahu diretto a New York | evita Spagna e Francia ma sorvola Italia e Grecia
Cambia rotta, percorrendo oltre 600 chilometri in più, evitando di passare da Francia e Spagna, ma non si crea problemi a sorvolare lo spazio aereo italiano e greco. È stata questa la rotta insolita dell’aereo di stato “ Wings of Zion ” con a bordo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu diretto a New York per partecipare all’ Assemblea generale della Nazioni Unite. Come riporta Haaretz, nei sei voli precedenti verso gli Stati Uniti, l’aereo governativo ha sorvolato Grecia, Italia e Francia. Questa volta invece è diversa e questo potrebbe essere collegato al mandato d’arresto “per crimini contro l’umanità e crimini di guerra” emesso nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
