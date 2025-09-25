Rossella Brescia in Lutto | Morto il Padre dopo la Battaglia contro l’Alzheimer

Rossella Brescia Annuncia la Scomparsa del Padre Un profondo lutto ha colpito Rossella Brescia. La ballerina e conduttrice ha annunciato tramite un post su Instagram la dolorosa scomparsa del padre. La notizia arriva in un momento particolarmente difficile per l'artista, che, come riportato, ha dovuto affrontare la perdita del genitore e di due delle sue .

È morto il papà di Rossella Brescia, era malato di Alzheimer: “In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita. Era un sarto meraviglioso” - La conduttrice radiofonica ha annunciato la scomparsa del padre e di due zie con un messaggio commovente: "In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

