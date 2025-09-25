Rossella Brescia è la Speranza in Pontifex di Daniele Ciprì Debutto alla festa del cinema di Roma
Il docufilm di Daniele Ciprì sarà presentato per la prima volta alla festa del cinema di Roma. La rassegnaeè in programma dal 15 al 26 ottobre.. “Pontifex” è fatto di documenti inediti, testimonianze, racconto sulla figura e il significato del papa, della Chiesa. Della fede. Tre protagonisti interpretano i fili conduttori di “Pontifex”: fra questi la Speranza è Rossella Brescia. La conduttrice e danzatrice di Martina Franca è alle prese in questo caso con un film impegnato nell’anno giubilare. Dopo l’anteprima alla festa del cinema di Roma, “Pontifex” nelle sale il 24, il 25 e il 26 novembre. L'articolo Rossella Brescia è la Speranza in “Pontifex” di Daniele Ciprì Debutto alla festa del cinema di Roma proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
