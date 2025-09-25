Il docufilm di Daniele Ciprì sarà presentato per la prima volta alla festa del cinema di Roma. La rassegnaeè in programma dal 15 al 26 ottobre.. “Pontifex” è fatto di documenti inediti, testimonianze, racconto sulla figura e il significato del papa, della Chiesa. Della fede. Tre protagonisti interpretano i fili conduttori di “Pontifex”: fra questi la Speranza è Rossella Brescia. La conduttrice e danzatrice di Martina Franca è alle prese in questo caso con un film impegnato nell’anno giubilare. Dopo l’anteprima alla festa del cinema di Roma, “Pontifex” nelle sale il 24, il 25 e il 26 novembre. L'articolo Rossella Brescia è la Speranza in “Pontifex” di Daniele Ciprì Debutto alla festa del cinema di Roma proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

