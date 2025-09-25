rosella postorino e le assaggiatrici dal romanzo al film

Sabato alle 16.30, in Piazza XIII Martiri a Lovere, per il Festival internazionale del cortometraggio, l’incontro Dal romanzo al film. Rosella Postorino (nella foto), autrice del romanzo-bestseller Le assaggiatrici, vincitore del Premio Campiello 2018, dialogherà con Cristiana Mainardi, produttrice del film tratto dall’opera e diretto da Silvio Soldini, e con Gianni Canova, critico cinematografico e direttore artistico del festival. L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di scoprire i retroscena del passaggio dal libro al grande schermo, esplorando la complessità della produzione cinematografica e il valore storico dell’opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

