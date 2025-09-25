Rose Villain in concerto al Geox di Padova

Padovaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ATTENZIONE - La data di Padova, inizialmente prevista per il 26 settembre presso la Kioene Arena, viene riprogrammata al 27 settembre al Gran Teatro Geox.I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data. Coloro i quali hanno acquistato un posto numerato per la data prevista. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rose - villain

Astio tra Rose Villain e Anna Pepe: la faida silenziosa che divide il rap italiano

Lazza, Blanco ma anche Rose Villain: tutti con Sick Luke e il suo Dopamina

“L’Umbria che Spacca“: c’è Rose Villain a Perugia

rose villain concerto geoxRose Villain buona la prima al Forum di Milano - L’ingresso di Rose Villain, che ha aperto il concerto con un impatto fortissimo, accolta da un palco monumentale fatto di ledwall, passerelle e un second stage circolare. Secondo radiowebitalia.it

rose villain concerto geoxROSE VILLAIN parte il tour. Guarda il video del nuovo singolo “Bollicine” [Scaletta e Gallery] - Rose Villain ha aperto il Radio Trilogy Tour 2025 all’Unipol Forum di Milano, presentando in anteprima il nuovo singolo Bollicine. Da newsic.it

Cerca Video su questo argomento: Rose Villain Concerto Geox