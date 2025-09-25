Rosato Azione | Governo Netanyahu ha superato tutti i limiti – Il video

Open.online | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "Il Governo Netanyahu ha superato tutti i limiti imposti a una democrazia nella sua giusta battaglia contro Hamas, che rimane un pericoloso gruppo terroristico. Una battaglia da noi condivisa, lo diciamo da anni non da solo dal 7 ottobre, così come riteniamo prioritario il rilascio degli ostaggi, ma le uccisioni di popolazione civile a Gaza, quello che sta succedendo in Cisgiordania, la distruzione sistematica degli edifici, non possono trovare una giustificazione". Lo ha detto il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, intervenendo alla Camera sull'informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rosato - azione

Attacco in Siria, Rosato (Azione): Avviare percorso per sanzioni a Israele, la Camera sia unita – Il video

Dimmi La Verità | Ettore Rosato (Azione): «Il leader della sinistra è Conte, non la Schlein»

rosato azione governo netanyahuRosato (Azione): Governo Netanyahu ha superato tutti i limiti - "Il Governo Netanyahu ha superato tutti i limiti imposti a una democrazia nella sua giusta battaglia contro Hamas, che rimane un pericoloso gruppo terroristico. Come scrive ilgiornale.it

rosato azione governo netanyahuMo: Rosato (Az), 'servono misure forti per governo Netanyahu' - “Hamas è un gruppo terroristico e va fermato, gli ostaggi vanno liberati, però questo non è il modo, da mesi diciamo che ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rosato Azione Governo Netanyahu