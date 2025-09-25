Rosato Azione | Governo Netanyahu ha superato tutti i limiti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "Il Governo Netanyahu ha superato tutti i limiti imposti a una democrazia nella sua giusta battaglia contro Hamas, che rimane un pericoloso gruppo terroristico. Una battaglia da noi condivisa, lo diciamo da anni non da solo dal 7 ottobre, così come riteniamo prioritario il rilascio degli ostaggi, ma le uccisioni di popolazione civile a Gaza, quello che sta succedendo in Cisgiordania, la distruzione sistematica degli edifici, non possono trovare una giustificazione". Lo ha detto il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, intervenendo alla Camera sull'informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Open.online

