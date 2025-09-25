Rooney tenta di ricucire con Cristiano Ronaldo | La gente pensa che lo odi ma io lo amo! É un genio assoluto

Rooney prova a ricucire con CR7: «La gente pensa che lo odi, ma io lo amo! É un genio assoluto, ho detto che preferivo Messi solo per questo motivo» Wayne Rooney ha cercato di gettare un ponte con il suo vecchio amico e compagno di squadra, Cristiano Ronaldo, affrontando direttamente le speculazioni sul loro rapporto. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

