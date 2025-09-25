Rooney | Sono andato troppo oltre con l’alcool Senza mia moglie sarei morto

L'ex attaccante del Manchester United e della Nazionale inglese ha parlato apertamente del suo problema di dipendenza. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Rooney: “Sono andato troppo oltre con l’alcool. Senza mia moglie sarei morto”

Ci sono anche Annie Ernaux e Sally Rooney tra coloro che hanno chiesto a Macron di ripristinare il programma per evacuare scrittori e artisti da Gaza E assieme a loro hanno firmato l'appello anche Gurnah, Énard, Klein, Levy e molti altri - X Vai su X

#NEW- joaquin phoenix e Rooney Mara sono a Venezia per il film “The Voice of Hind Rajab” di cui sono produttori esecutivi. ? Il film è in concorso a #Venezia82 @labiennale @celebrities4palestine - facebook.com Vai su Facebook

