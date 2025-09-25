Rooney mette a tacere una volta per tutte le voci su Cristiano Ronaldo | La gente pensa che io lo odi ma… Cosa ha detto sull’ex Juventus

Rooney, ex attaccante del Manchester United, ha chiarito una volta per tutte le voci su Cristiano Ronaldo. Le sue dichiarazioni. «La gente pensa che io lo odi, ma io lo amo!». Con queste parole, Wayne Rooney ha voluto mettere fine a un’equivoco che dura da anni, chiarendo una volta per tutte la natura del suo rapporto con l’ex compagno di squadra e fuoriclasse ex Juventus, Cristiano Ronaldo. Intervenuto al podcast di Rio Ferdinand, l’ex attaccante inglese ha lanciato un messaggio d’affetto e di stima profonda per CR7. “Preferisco Messi, ma amo Cristiano”. L’origine dell’equivoco, come spiegato da Rooney, è una sola: la sua preferenza, più volte dichiarata, per Lionel Messi nel dibattito su chi sia il migliore di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

