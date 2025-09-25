Rooney | Bevevo segnavo due gol bevevo Senza mia moglie sarei morto

Wayne Rooney dice che sarebbe morto alcolizzato, se non fosse stato per l’aiuto della moglie Coleen. L’ex attaccante di Inghilterra, Manchester United ed Everton racconta al suo ex compagno di squadra allo United, Rio Ferdinand, nel podcast Rio Ferdinand Presents, di aver “combattuto duramente contro l’alcol” ed è stata la moglie ad aiutarlo a uscire dal baratro. E che per mascherare il suo problema quando giocava usava gomme da masticare e collirio. “Volevo uscire e divertirmi con gli amici, passare una serata fuori. Sono arrivato a un punto in cui ho esagerato, ovviamente. Quello è stato un momento della mia vita in cui ho avuto grossi problemi con l’alcol”, “Ero in gravi difficoltà e non pensavo di potermi rivolgere a nessuno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

