Arezzo, 25 settembre 2025 – Mancano quattro mesi a la decimo sesta di Ronda Ghibellina Trail. La “classica della Merla”, l’evento più atteso della stagione invernale del trail running, è in programma domenica 25 gennaio 2026 a Castiglion Fiorentino, nei percorsi del giro di Ronda, diventati ormai popolari agli appassionati di corsa in montagna e di trekking. Dopo un’edizione 2025 dall’atmosfera particolare, segnata dal vivido ricordo del compianto presidente nonché fondatore Renato Menci, il comitato organizzatore presieduto da Roberto Brogi sta tenendo la barra a dritta con l’intenzione di portare sempre più in alto l’onore e l’orgoglio di una manifestazione che, numeri alla mano, ha saputo ritagliarsi un ruolo di assoluto prestigio nel calendario delle gare di trail in Italia: uno spirito indomito, “ringhioso”, di cui il buon Renato sarebbe fiero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ronda Ghibellina, di corsa verso la decimo sesta