Ronaldo contro Ancelotti il Fenomeno non ci sta | Lo devi convocare

Ronaldo il Fenomeno ha le idee chiare sulla Seleçao: “Al Mondiale Ancelotti deve convocare questo giocatore finora sempre escluso”. La sosta per le nazionali di ottobre è alle porte. Per l’Italia si ripeteranno le sfide contro Estonia (in trasferta) e Israele (in casa). L’accesso diretto ai Mondiali 2026 è diventato decisamente complicato dopo il successo per 11-1 della Norvegia contro la Moldavia. Per gli azzurri si prospetta, a meno di inaspettati scivoloni della squadra guidata da Haaland, il terzo playoff di fila per accedere alla competizione iridata a cui manchiamo da 11 anni. Chi ha già strappato il pass per il Nordamerica sono sei squadre dell’America del Sud: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasile e Paraguay. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Ancelotti, Ronaldo supplica Carlo, Davide beffato da portiere e Var nel finale: "Vergogna" - Il Fenomeno ex Inter Ronaldo vuole rivedere Neymar in Nazionale, il Botafogo di Davide Ancelotti fermato in casa dal Gremio con un dubbio rigore fischiato contro nel finale ... Riporta sport.virgilio.it

Brasile, Ronaldo incorona Neymar: "Non abbiamo un altro giocatore come lui". E su Ancelotti... - " Richiama Neymar in nazionale ": è la richiesta che Ronaldo il Fenomeno fa a Carlo Ancelotti, ct italiano della Selecao che nelle sue quattro partite alla guida del Brasile non ha mai convocato il 33 ... Secondo tuttosport.com

