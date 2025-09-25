Ronaldo contro Ancelotti il Fenomeno non ci sta | Lo devi convocare

Ronaldo il Fenomeno ha le idee chiare sulla Seleçao: “Al Mondiale Ancelotti deve convocare questo giocatore finora sempre escluso”. La sosta per le nazionali di ottobre è alle porte. Per l’Italia si ripeteranno le sfide contro Estonia (in trasferta) e Israele (in casa). L’accesso diretto ai Mondiali 2026 è diventato decisamente complicato dopo il successo per 11-1 della Norvegia contro la Moldavia. Per gli azzurri si prospetta, a meno di inaspettati scivoloni della squadra guidata da Haaland, il terzo playoff di fila per accedere alla competizione iridata a cui manchiamo da 11 anni. Chi ha già strappato il pass per il Nordamerica sono sei squadre dell’America del Sud: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasile e Paraguay. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

