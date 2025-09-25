Rompe la porta ed entra in casa della ex per picchiarla | arrestato

In mattinata, a Catania, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti tempestivamente in soccorso di una donna di 32 anni, residente in città, vittima di un’aggressione da parte dell’ex compagno, un 31enne anch’egli catanese.Allertati dalla centrale operativa a seguito di una richiesta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: rompe - porta

Temptation Island, il villaggio ancora a rischio: Rosario rompe la porta del bagno per gelosia

Si rompe una porta a vetri in casa: soccorso bambino di 4 anni

Manon Rheaume rompe le barriere Il 23 settembre 1992, Manon Rheaume diventa la prima donna a giocare in una partita ufficiale NHL, difendendo la porta dei Tampa Bay Lightning. Una svolta storica nello sport professionistico. Sfida i tuoi confini: nelle nost - facebook.com Vai su Facebook

Colpire civili disarmati che cercano di risvegliare il mondo dal torpore con un'azione umanitaria senza precedenti è un atto grave e vergognoso. Questa intimidazione dimostra la forza e l'efficacia dell'iniziativa: chi porta aiuti e rompe il silenzio fa paura. Ma la # - X Vai su X

Catania, rompe la porta ed entra in casa della ex per picchiarla: arrestato - In mattinata, a Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti tempestivamente in soccorso di una donna di 32 anni, residente in città, vittima di un’aggressione da parte dell’ex ... Secondo catanianews.it

Ex lo aveva denunciato, lui le rompe porta di casa, arrestato - Un 26enne è stato arrestato dai carabinieri nel Catanese dopo che ha danneggiato la porta di casa pretendendo di parlare con l'ex convivente, che qualche mese addietro l'aveva denunciato per atti ... Lo riporta ansa.it