Roma vittoriosa a Nizza Pruzzo | La squadra mi è piaciuta e sembra consapevole

Tre punti ed un altro successo importante dopo quello nel derby. La Roma torna a casa con il sorriso dalla trasferta di Nizz a – primo impegno nella League Phase di Europa League – e può guardare con fiducia all’immediato futuro, ovvero al match contro il Verona. Le notizie positive sono sicuramente l’organizzazione difensiva (il gol subito è arrivato solamente su calcio di rigore) e l’essere riusciti a dominare per lunghi tratti la gara, mentre ancora sotto esame il rendimento realizzato del reparto offensivo. Il match con i rossoneri è stato analizzato da Roberto Pruzzo, intervenuto a Radio Radio Mattino: “ La Roma mi è piaciuta, ha una sua identità e ha giocato un calcio che Gasperini sta cercando di trasmettere ai suoi giocatori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

