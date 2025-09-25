Roma vittoriosa a Nizza Pruzzo | La squadra mi è piaciuta e sembra consapevole
Tre punti ed un altro successo importante dopo quello nel derby. La Roma torna a casa con il sorriso dalla trasferta di Nizz a – primo impegno nella League Phase di Europa League – e può guardare con fiducia all’immediato futuro, ovvero al match contro il Verona. Le notizie positive sono sicuramente l’organizzazione difensiva (il gol subito è arrivato solamente su calcio di rigore) e l’essere riusciti a dominare per lunghi tratti la gara, mentre ancora sotto esame il rendimento realizzato del reparto offensivo. Il match con i rossoneri è stato analizzato da Roberto Pruzzo, intervenuto a Radio Radio Mattino: “ La Roma mi è piaciuta, ha una sua identità e ha giocato un calcio che Gasperini sta cercando di trasmettere ai suoi giocatori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - vittoriosa
Calcio femminile, Roma vittoriosa e alla Final Four della Serie A Women’s Cup. Juventus miglior seconda
#serieA2 @romavolleyclub_femminile Roma Volley Club Femminile #test SERIE A2. Smi vittoriosa nel primo test stagionale ISLA DE GRAN CANARIA (SPAGNA). Le nuove Wolves sono scese in campo per la prima giornata del Torneo Internazionale Isla de - facebook.com Vai su Facebook
Buona la prima per la Roma vittoriosa 2-1 a Nizza - I giallorossi, alla prima sfida della fase a campionato della competizione europea si impongono 2- Segnala msn.com
Roma, l'ex Pruzzo: 'Tre giocatori per la Champions' - Così ilcentravanti della Roma Roberto Pruzzo commenta la stagione mettendo però in guardia il club: 'Per quest’anno è bastato ... Si legge su calciomercato.com