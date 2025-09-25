Roma vittoria dal doppio valore | tre punti e un record in Europa League
Buona la prima per la Roma in Europa League. All’ Allianz Riviera di Nizza la squadra di Gasperini ha conquistato un prezioso 1-2 che consolida l’entusiasmo seguito al derby e conferma l’ambizione di recitare un ruolo da protagonista in una coppa che, ormai, conosce bene. Il primato in Europa League. Oltre al peso dei tre punti, la serata francese porta con sé un traguardo storico: con il successo sul Nizza, la Roma ha raggiunto quota 98 vittorie in Europa League, diventando così il club più vincente nella competizione e staccando il Tottenham campione in carica. Non solo: i giallorossi hanno interrotto un digiuno esterno che durava da quasi un anno e mezzo, dall’1-0 inflitto al Milan a San Siro l’11 aprile 2024. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
La Roma espugna Nizza e inizia con una vittoria l’Europa League
La vittoria nel derby ispira ovviamente la Roma di Gasperini che nella ripresa ha gestito ottimamente il possesso palla, realizzando nel giro di una decina di minuti le due reti che hanno deciso l’incontro. Nel finale un dubbio penalty ha riacceso le speranze del - facebook.com Vai su Facebook
Roma, vittoria da record col brivido: 2-1 a Nizza coi gol di Ndicka e Mancini - X Vai su X
Roma fa 2-1 a Nizza, Europa di Gasperini comincia con una vittoria - La Roma di Gasperini riparte in Europa con una vittoria convincente. Si legge su ansa.it
