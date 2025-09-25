Buona la prima per la Roma in Europa League. All’ Allianz Riviera di Nizza la squadra di Gasperini ha conquistato un prezioso 1-2 che consolida l’entusiasmo seguito al derby e conferma l’ambizione di recitare un ruolo da protagonista in una coppa che, ormai, conosce bene. Il primato in Europa League. Oltre al peso dei tre punti, la serata francese porta con sé un traguardo storico: con il successo sul Nizza, la Roma ha raggiunto quota 98 vittorie in Europa League, diventando così il club più vincente nella competizione e staccando il Tottenham campione in carica. Non solo: i giallorossi hanno interrotto un digiuno esterno che durava da quasi un anno e mezzo, dall’1-0 inflitto al Milan a San Siro l’11 aprile 2024. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, vittoria dal doppio valore: tre punti e un record in Europa League