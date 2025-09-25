La Roma ha iniziato con il piede giusto la sua avventura in Europa League. Ieri sera i giallorossi hanno espugnato l’ Allianz Riviera di Nizza con le reti di Evan Ndicka e Gianluca Mancini, soffrendo soltanto nel finale quando il rigore di Moffi ha riacceso le speranze dei padroni di casa. Un successo prezioso che permette a Gian Piero Gasperini di cominciare al meglio il percorso internazionale, senza però tempo per festeggiare. Rientro nella notte. Domenica 28 settembre alle 15, infatti, all’Olimpico arriverà l’Hellas Verona per la quinta giornata di Serie A. Per non lasciare nulla al caso, la Roma ha scelto una tabella serrata: dopo il match in Francia, la squadra è rientrata a Roma nella notte e ha trascorso direttamente le ore successive a Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, vittoria a Nizza e notte a Trigoria: in mattinata il primo allenamento verso il Verona