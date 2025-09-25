Roma vittoria a Nizza e notte a Trigoria | in mattinata il primo allenamento verso il Verona
La Roma ha iniziato con il piede giusto la sua avventura in Europa League. Ieri sera i giallorossi hanno espugnato l’ Allianz Riviera di Nizza con le reti di Evan Ndicka e Gianluca Mancini, soffrendo soltanto nel finale quando il rigore di Moffi ha riacceso le speranze dei padroni di casa. Un successo prezioso che permette a Gian Piero Gasperini di cominciare al meglio il percorso internazionale, senza però tempo per festeggiare. Rientro nella notte. Domenica 28 settembre alle 15, infatti, all’Olimpico arriverà l’Hellas Verona per la quinta giornata di Serie A. Per non lasciare nulla al caso, la Roma ha scelto una tabella serrata: dopo il match in Francia, la squadra è rientrata a Roma nella notte e ha trascorso direttamente le ore successive a Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - vittoria
La Roma espugna Nizza e inizia con una vittoria l’Europa League
Roma, il Lungotevere della Vittoria diventa una pista per gare clandestine
Vittoria a Philadelphia per Alessio Sakara: il Legionario conquista il ring BKFC e punta ora al titolo mondiale a Roma
La vittoria nel derby ispira ovviamente la Roma di Gasperini che nella ripresa ha gestito ottimamente il possesso palla, realizzando nel giro di una decina di minuti le due reti che hanno deciso l’incontro. Nel finale un dubbio penalty ha riacceso le speranze del - facebook.com Vai su Facebook
Roma, vittoria da record col brivido: 2-1 a Nizza coi gol di Ndicka e Mancini - X Vai su X
Roma, funziona la formula Gasp: a Nizza tra gol, vittoria e violenza - Battuti i francesi, ma nella notte e prima della partita scontri, arresti e armi. msn.com scrive
In alto i cuori e fuori la voce: è dolce la notte di Nizza - Fa festa il popolo giallorosso, battendo le mani sotto il cielo di Nizza, mentre i tifosi locali lasciavano delusi lo stadio. Si legge su ilromanista.eu