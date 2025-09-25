Roma-Verona la designazione arbitrale | scelto Feliciani Ghersini al VAR

Con l’inizio dell’ Europa League la stagione della Roma è entrata nel vivo, con tante partite da giocare consecutivamente nelle prossime settimane. La vittoria per 2-1 sul campo del Nizza ha regalato i primi tre punti in campo continentale, permettendo ai giallorossi di tornare a focalizzare sul campionato con ulteriore fiducia. Per la quinta giornata di Serie A, la formazione di Gasperini affronterà il Verona, con fischio d’inizio fissato per domenica 28 settembre, alle ore 15, allo Stadio Olimpico. Proprio in vista del match, è stata resa nota la designazione arbitrale, con la scelta che è ricaduta su Ermanno Feliciani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Verona, la designazione arbitrale: scelto Feliciani, Ghersini al VAR

In questa notizia si parla di: roma - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

Roma-Verona, le probabili formazioni e dove vederla https://romanews.eu/roma-verona-le-probabili-formazioni-e-dove-vederla-2/… #ASROMA #ROMANEWSEU #romaverona - X Vai su X

Domenica 28/09 Apertura alle ore 14:30 Roma Vs Hellas Verona - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Verona, arbitra Feliciani: le designazioni arbitrali e i precedenti - Il fischietto di Teramo dirigerà l'incontro tra i giallorossi e i veneti di Zanetti, valido per la quinta giornata di Serie A e in programma domenica alle 15 ... Secondo ilromanista.eu

Serie A, gli arbitri della 4a giornata, tutte le designazioni: Lazio-Roma a Sozza come l'anno scorso, fermato Marcenaro - Resi noti gli arbitri della quarta giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 19 a lunedì 22 settembre ... Si legge su sport.virgilio.it