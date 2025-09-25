Roma tutto pronto per il XVIII Premio Eccellenze Italiane di Assotutela

Il riconoscimento alle personalità e alle istituzioni che si sono distinte per coraggio, dedizione e servizio alla collettività. Giunge alla sua 18ª edizione il Premio Eccellenze Italiane Assotutela, appuntamento di prestigio che celebra personalità, istituzioni e realtà distintesi per coraggio, dedizione e spirito di servizio alla collettività. La cerimonia si terrà oggi 25 settembre 2025 dalle ore 15:30 alle 18:30, presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria “ G. Falcone ” – Roma, Via di Brava n. 99 – Aula Magna. L’evento sarà aperto dalla banda musicale dell’Esercito Italiano, in un momento solenne dedicato alla memoria e alla legalità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it