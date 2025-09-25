Roma testa al Verona | scaligeri out in Coppa Italia ai rigori contro il Venezia

Sololaroma.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo in Europa League contro il Nizza, la Roma si proietta alla prossima partita di Serie A. Questa mattina a Trigoria è fissata la ripresa degli allenamenti per iniziare a preparare il match di domenica contro l ‘Hellas Verona, sceso in campo ieri per i sedicesimi di finale di Coppa Italia in cui ha ospitato il Venezia al Bentegodi. Gara sospesa e ko ai rigori per gli scaligeri. Il match si è trasformato in una vera maratona: al 47’ del primo tempo l’arbitro Calzavara ha sospeso la gara a causa di un nubifragio che si era abbattuto sul campo, costringendo le squadre a un’interruzione di venti minuti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma testa al verona scaligeri out in coppa italia ai rigori contro il venezia

© Sololaroma.it - Roma, testa al Verona: scaligeri out in Coppa Italia ai rigori contro il Venezia

In questa notizia si parla di: roma - testa

Esplosione a Roma, un testimone: “Il boato, il calore, poi la finestra mi è finita in testa”

Il gesto commovente di Julio Sergio: l'ex Roma si rade la testa insieme al figlio che fa la chemio

Il figlio fa la chemio, Julio Sergio si rade la testa con lui: il gesto d'amore dell'ex portiere della Roma

roma testa verona scaligeriRoma-Verona: dubbio Ferguson-Dovbyk? Probabili formazioni della sfida - La vittoria nel derby contro la Lazio ha portato entusiasmo e fiducia, rilanciando le ambizioni giallorosse in vista del proseguo della stagione. Si legge su tag24.it

Verona, testa alla Cremonese: solo due assenze per Zanetti - Dopo la pesante sconfitta con la Lazio e la sosta, il campionato dell'Hellas Verona riprenderà lunedì nella sfida già importante contro la sorpresa Cremonese. Da fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Testa Verona Scaligeri