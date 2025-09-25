Dopo il successo in Europa League contro il Nizza, la Roma si proietta alla prossima partita di Serie A. Questa mattina a Trigoria è fissata la ripresa degli allenamenti per iniziare a preparare il match di domenica contro l ‘Hellas Verona, sceso in campo ieri per i sedicesimi di finale di Coppa Italia in cui ha ospitato il Venezia al Bentegodi. Gara sospesa e ko ai rigori per gli scaligeri. Il match si è trasformato in una vera maratona: al 47’ del primo tempo l’arbitro Calzavara ha sospeso la gara a causa di un nubifragio che si era abbattuto sul campo, costringendo le squadre a un’interruzione di venti minuti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, testa al Verona: scaligeri out in Coppa Italia ai rigori contro il Venezia