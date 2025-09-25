Roma testa al Verona | scaligeri out in Coppa Italia ai rigori contro il Venezia
Dopo il successo in Europa League contro il Nizza, la Roma si proietta alla prossima partita di Serie A. Questa mattina a Trigoria è fissata la ripresa degli allenamenti per iniziare a preparare il match di domenica contro l ‘Hellas Verona, sceso in campo ieri per i sedicesimi di finale di Coppa Italia in cui ha ospitato il Venezia al Bentegodi. Gara sospesa e ko ai rigori per gli scaligeri. Il match si è trasformato in una vera maratona: al 47’ del primo tempo l’arbitro Calzavara ha sospeso la gara a causa di un nubifragio che si era abbattuto sul campo, costringendo le squadre a un’interruzione di venti minuti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma-Verona: dubbio Ferguson-Dovbyk? Probabili formazioni della sfida - La vittoria nel derby contro la Lazio ha portato entusiasmo e fiducia, rilanciando le ambizioni giallorosse in vista del proseguo della stagione. Si legge su tag24.it
Verona, testa alla Cremonese: solo due assenze per Zanetti - Dopo la pesante sconfitta con la Lazio e la sosta, il campionato dell'Hellas Verona riprenderà lunedì nella sfida già importante contro la sorpresa Cremonese. Da fantacalcio.it