Svastiche, insulti e minacce. E’ quanto l’avvocato Alessandro Luzon, vicepresidente della Comunità ebraica di Roma, ha visto all’ingresso del suo studio legale e commerciale. Ebbene, su un foglio di carta bianca, la bandiera dello Stato di Israele e adiacente il simbolo adottato da Adolf Hitler e del nazismo da lui guidato, nell’ideologia di superiorità razziale, . L'articolo Roma, svastiche, insulti e minacce allo studio di Luzon, vicepresidente della Comunità ebraica proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

