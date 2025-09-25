Roma Summer Fest e Summertime da record | oltre 200mila presenze per i concerti dell' estate romana

Più di 234mila spettatori. Questi sono i numeri del Roma Summer Fest e Summertime le rassegne che hanno animato l’estate 2025 all’Auditorium Parco della Musica e a Casa del Jazz in cui a farla da padrone è stata la musica, dal rap al pop, dal rock al jazz. Raffaele Ranucci, Amministratore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

