Roma successo di carattere a Nizza | difensori ancora decisivi

Non poteva che andare così: se gli attaccanti non pungono, ci pensano i difensori. All’ Allianz Riviera la Roma inaugura la sua Europa League con un 2-1 firmato da Ndicka e Mancini, due colpi che bastano a strappare a Gasperini un sorriso largo, pur in un contesto non privo di ombre. Come scrive il Corriere della Sera, sul piano del gioco i segnali sono chiari: il processo di “gasperinizzazione” è ormai avviato. La Roma ha gestito a lungo il match, ma la vera scossa è arrivata con l’ingresso di Pellegrini. Il capitano ha alzato i ritmi, dato profondità e reso più fluida la manovra offensiva. L’unica macchia è stata l’ingenuità di Pisilli: un fallo in area evitabile su Mendy ha concesso al Nizza il rigore trasformato da Moffi, che ha rimesso i francesi in partita nell’ultimo quarto d’ora. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
