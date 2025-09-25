Roma Pellegrini brilla anche in Europa | Massara chiarisce sul futuro

Archiviata la vittoria in casa del Nizza, la Roma torna subito a concentrarsi sul campionato. Domenica alle 15:00 all’Olimpico arriva il Verona, anticipo utile per mantenere alta la classifica prima del nuovo impegno europeo contro il Lille, giovedì prossimo sempre nella Capitale. Pellegrini verso una maglia da titolare contro il Verona. Gian Piero Gasperini dovrà ancora rinunciare agli infortunati Dybala e Bailey, ma potrebbe riavere Wesley dal primo minuto dopo due partite di stop precauzionale. A trascinare la squadra potrebbe esserci ancora Lorenzo Pellegrini: dopo il gol che ha deciso il derby e l’assist servito a Ndicka contro il Nizza, il capitano giallorosso si candida a guidare i compagni dall’inizio anche contro il Verona, come riporta Il Tempo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Pellegrini brilla anche in Europa: Massara chiarisce sul futuro

