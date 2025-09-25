Roma-Inter biglietti | quando escono e come acquistarli
Roma-Inter biglietti. Dopo la pausa delle nazionali in ottobre, arriverà subito un big match. E’ quello tra Roma e Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20.45 allo stadio Olimpico. La società giallorossa ha reso note le prime informazioni riguardo alla vendita dei biglietti la cui vendita avverrà in due fasi. I tagliandi sono stati messi a disposizione dalle 16 di martedì 23 settembre e sono state previste due fasi per la loro erogazione. La prima concerne soltanto gli abbonati PlusClassic Extra e i titolari della Roma Card e sarà attiva sino alle 12.59 di martedì 30 settembre. Roma-Inter biglietti: quando inizia vendita libera e ospiti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: roma - inter
Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo
Koné Inter, è lui il nome a sorpresa per il centrocampo: avanza l’ipotesi scambio con la Roma
Roma, l’Inter mette gli occhi su Koné: può entrare nell’affare Frattesi
ARBITRI GIORNATA 5 #SERIEA Como-Cremonese: Di Bello Juventus-Atalanta: Sozza Cagliari-Inter: Piccinini Sassuolo-Udinese: Perenzoni Pisa-Fiorentina: Manganiello Roma-Verona: Feliciani Lecce-Bologna: Fourneau Milan-Napoli: Chiffi Parma-Torino: C - X Vai su X
TRASFERTA IN BUS ROMA - INTER SABATO 18 OTTOBRE ore 20.45 ? ATTENZIONE ? Per acquistare i biglietti nel settore ospiti è obbligatoria la Tessera del Tifoso Non perdere questa sfida da brividi sotto le luci dell'olimpico di Roma? Una - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Inter: i biglietti per il primo big match della stagione all'Olimpico - Dopo la sosta di ottobre, la Roma tornerà in campo allo Stadio Olimpico. Si legge su asroma.com
Verso Roma-Inter, al via la vendita dei biglietti: le ultime - Attraverso un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, la società giallorossa ha annunciato la vendita riservata ai possessori degli abbonamenti Plus e Classic Extra ... Secondo ilromanista.eu