Roma-Inter biglietti | quando escono e come acquistarli

Roma-Inter biglietti. Dopo la pausa delle nazionali in ottobre, arriverà subito un big match. E’ quello tra Roma e Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20.45 allo stadio Olimpico. La società giallorossa ha reso note le prime informazioni riguardo alla vendita dei biglietti la cui vendita avverrà in due fasi. I tagliandi sono stati messi a disposizione dalle 16 di martedì 23 settembre e sono state previste due fasi per la loro erogazione. La prima concerne soltanto gli abbonati PlusClassic Extra e i titolari della Roma Card e sarà attiva sino alle 12.59 di martedì 30 settembre. Roma-Inter biglietti: quando inizia vendita libera e ospiti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it