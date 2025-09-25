Roma il laghetto sotterraneo dentro il Palazzo della Cancelleria

Roma non smette mai di stupire e lo fa con la sua cultura, storia e tradizione che si uniscono e creano qualcosa di unico e inimitabile. Uno dei particolari che in pochi conoscono è il fatto che all’interno del Palazzo della Cancelleria vi è una stanza attraversata da un fiume che prende il nome di Euripus. L’edificio si trova tra Campo dei Fiori e Corso Vittorio Emanuele. Perché c’è un fiume nel Palazzo della Cancelleria a Roma?. Palazzo della Cancelleria è molto ampio ed è caratterizzato da una vista mozzafiato. La sua particolarità è, però, la parte bassa in cui vi è una stanza allagata dalle acque dell’ antico canale chiamato l’Euripus. 🔗 Leggi su Funweek.it