I primi tre punti conquistati in Europa League non hanno cambiato il leitmotiv di questo inizio di stagione della Roma, che continua a faticare ad trovare la rete con gli attaccanti. A decidere il match con il Nizza sono stati i gol di Ndicka e Mancini, che di mestiere fanno i difensori, ma che hanno garantito un esordio positivo per i giallorossi. Toccherà a Gasperini trovare l’antidoto per questo anomalo dato riguardo il reparto offensivo, per cominciare a riempire il tabellino dei vari Dovbyk e Ferguson. Proprio il giovane irlandese, arrivato quest’estate nella Capitale, ieri è partito dalla panchina lasciando spazio al compagno, che non ha avuto grandi occasioni per andare a segno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Ferguson subentrante in Europa League: con il Verona torna dal 1?