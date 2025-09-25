Roma Femminile UFFICIALE | Canovi nominato nuovo direttore sportivo

Cambia l’organigramma dirigenziale della Roma Femminile. Tramite un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha annunciato la nomina di Simone Canovi come nuovo direttore sportivo. Per il dirigente si tratta di un ritorno, dopo l’esperienza nella stagione 20182019. Questa la nota ufficiale del club: “ L’AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Simone Canovi come nuovo Direttore Sportivo della Squadra femminile. Canovi aveva già lavorato nel Club come Master Scout First Team nella stagione 201819, per poi ricoprire il ruolo di Senior Scout anche all’Inter (1920, 2223) e alla Juventus (2425). Bentornato nella Roma! “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, UFFICIALE: Canovi nominato nuovo direttore sportivo

