Roma donna travolta e uccisa in strada a Fiumicino | ipotesi femminicidio

Tgcom24.mediaset.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima, la 34enne Simona Bartoletto, e l'investitore alla guida della Smart si conoscevano e avevano una relazione. Secondo testimoni, poco prima dell'incidente avevano avuto una discussione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma donna travolta uccisaFiumicino, donna attraversa la strada e viene travolta da una Smart. Illeso il figlio di 8 anni. I residenti: «Tragedia annunciata» - È successo martedì sera poco dopo le 22 mentre la lavoratrice tornava a casa, in via Redipuglia. Riporta roma.corriere.it

roma donna travolta uccisaRoma, 34enne investita e uccisa a Fiumicino mentre attraversava la strada con il figlio di 8 anni - Stava attraversando la strada con il figlio di 8 anni quando è stata travolta e uccisa da un'auto guidata da un 30enne. Scrive msn.com

