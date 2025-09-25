Roma donna travolta e uccisa in strada a Fiumicino | ipotesi femminicidio

La vittima, la 34enne Simona Bartoletto, e l'investitore alla guida della Smart si conoscevano e avevano una relazione. Secondo testimoni, poco prima dell'incidente avevano avuto una discussione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, donna travolta e uccisa in strada a Fiumicino: ipotesi femminicidio

